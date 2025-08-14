صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
قیدی کا فرار،2پولیس اہلکاروں کیخلاف مقدمہ درج

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ڈسٹرکٹ ملیر جیل سے قیدی کے فرار ہونے کے واقعے کا مقدمہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں کورٹ پولیس کے اے ایس آئی طلعت انور کی مدعیت میں گرفتار 2 پولیس کانسٹیبل محمد خالد اور نور احمد کے خلاف درج کر لیا گیا۔

مدعی مقدمہ کے مطابق منگل کو سٹی کورٹ سے پرانے 14 قیدی اور 24 نئے قیدی جمع کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے گیٹ پر پہنچا تھا، پرانے 14 قیدیوں کو میں جیل کے اندر جمع کروانے چلا گیا جبکہ نئے 24 قیدیوں کو گیٹ کے باہر بٹھایا اور ان قیدیوں پر ٰڈیوٹی کے لیے پولیس کانسٹیبل محمد خالد اور نور احمد کو مامور کیا۔اے ایس آئی نے بتایا کہ جب میں قیدی جمع کروا کر واپس باہر آیا اور قیدیوں کی گنتی کی تو ایک قیدی کم تھا، 23 قیدی موجود تھے ، معلومات کرنے پر ملازمین نے بتایا کہ ایک قیدی ہتھکڑی نکال کر بھاگ گیا ہے ۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ قیدی محمد جاوید کو کینٹ ریلوے پولیس نے چوری کے مقدمے میں گرفتار کیا تھا۔مدعی مقدمہ کے مطابق فرار ہونے والے قیدی کو کافی تلاش کیا لیکن اسکا کچھ پتہ نہیں چل سکا جس کی میں نے اپنے افسران کو اطلاع دی اور افسران کے حکم پر دونوں ملازمین جن کی غفلت سے قیدی فرار ہوا ان کے خلاف قانونی کارروائی چاہتا ہوں اور ان کو قانونی کارروائی کے لیے پیش کرتا ہوں۔

