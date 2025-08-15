صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زندہ قوموں کیلئے آزادی کا دن اہم ہوتا ہے ،شیخ الجامعہ

  • کراچی
زندہ قوموں کیلئے آزادی کا دن اہم ہوتا ہے ،شیخ الجامعہ

کراچی(اسٹاف رپورٹر)جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسرڈاکٹر خالد محمودعراقی نے کہا ہے کہ زندہ قوموں کیلئے آزادی کا دن اہم ہوتا ہے۔۔۔

 اور وہ رسماً یہ دن نہیں مناتے بلکہ خدائے بزرگ و برتر کے حضورسجدہ تشکراداکرکے مناتے ہیں،یہ دن ہمیں اُن بے شمار قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے آباؤ اجداد نے آزادی کے عظیم مقصد کے حصول کیلئے دیں،ہم سب کا پاکستان صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک عہد ہے ، اگر ہم واقعی پاکستان کو ترقی یافتہ، خودمختار اور پرامن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر سطح پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وہ ہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور دنیا انہیں یاد رکھتی ہے جو مشکلات اور کھٹن حالات سے بھاگنے کے بجائے اس مقابلہ کرتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ حالیہ پاک بھارت جنگ معرکہ حق کے دوران پاکستانی قوم نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ ہر مشکل گھڑی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامعہ کراچی کی انتظامی عمارت کے سامنے سبزہ زارپر منعقدہ مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ڈاکٹر خالد عراقی نے مزید کہا کہ افواجِ پاکستان نے معرکہ حق میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت، جرات اور بھرپور عزم کے ساتھ ملک کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا ۔تقریب کے اختتام پر مختلف ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں جامعہ کراچی کی نمائندگی اورنمایاں کارکردگی دکھانے والے 350 طلباوطالبات میں میڈلز اور سرٹیفیکٹس تقسیم کئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر) ندیم ناصر کا ڈسٹرکٹ جیل کا خصوصی دورہ

ہمیں عہد کرنا ہو گا ملک کیلئے ہر قر بانی دینگے :نعیم سندھو

آئی ایم ایف سے نجات قوم کی حقیقی آزادی ہو گی :محبوب الزماں

کمالیہ: پرچم کشائی کی پُروقار تقریب ، پو دے بھی لگائے گئے

ینگ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 2روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

غیر قانونی تالہ بندی کیخلاف مزدوروں کا احتجاج ،نعرے بازی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ