صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی بی سوسائٹی میں جشنِ آزادی کے موقع پر شاندار تقریب

  • کراچی
پی آئی بی سوسائٹی میں جشنِ آزادی کے موقع پر شاندار تقریب

کراچی(سٹی ڈیسک )پی آئی بی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں معرکہ حق جشنِ آزادی کے موقع پر ایک پر وقار پرچم کشائی تقریب منعقد ہوئی۔۔۔

 ،جس میں سوسائٹی کے چیئرمین آصف آرائیں، اعزازی سیکریٹری شاہد گھانچی،محمد اشرف،کلیم الحق سمیت دیگر اراکین مجلس منتظمہ، اسٹاف اور ممبران سوسائٹی کے علاوہ مرحوم صدر پیر عبد الرشید کے صاحبزادوں، سائیگاؤں ویلفیئر کے صدر سمیع الدین انصاری، سیکریٹری راشد مہتاب سلفی،پی آئی بی ویلفیئر کے رہنما دبیر الدین غوری، محمد نعیم، علی اصغر،ہلال ،شیراز، محمد طارق ،خالد ،ایاز بھائی ، شاہ مختار اور مختلف شخصیات نے شرکت کی۔تقریب کی شروعات قومی ترانے کے ساتھ ہوئی ،جس میں شرکاء نے سر زمین پاکستان کے لیے عزم و اتحاد کا مظاہرہ کیا۔اس موقع پر حکومت سندھ کے تحت منعقدہ سوئمنگ مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والے نوجوان طالبعلم زین سلفی کو میڈل سے نوازاگیا ، جسے تمام شرکاء نے داد دی۔ پرچم کشائی کے بعد کیک کاٹا گیا اور روایتی قومی نغموں اور گیتوں نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ایونٹ میں وطن کی سلامتی، ترقی اور اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں جبکہ معزز مہمانوں نے اپنے خطاب میں قوم کی یکجہتی اور حوصلہ افزائی پر زور دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایوانِ تجارت میں یومِ آزادی کی تقریب،کیک کاٹا گیا ،خصوصی دعائیں

معرکہ حق سے ملک کا تحفظ یقینی بنایا گیا:اجمل چانڈیہ

معرکہ حق کی جیت یومِ آزادی کی خوشیاں دوبالا کر گئی:لبنیٰ نزیر

جشنِ آزادی اس بار تاریخی اہمیت کا حامل:ثاقب خورشید

قوم کے شہداء ،غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں،فواد ہاشم

یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے ،ڈاکٹرمہناز خاکوانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ