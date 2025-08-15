صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان آسانی سے نہیں بنا،مسلمانان برصغیر نے بڑی قربانیاں دیں،نوید علی بیگ

  • کراچی
پاکستان آسانی سے نہیں بنا،مسلمانان برصغیر نے بڑی قربانیاں دیں،نوید علی بیگ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)چیف ایگز یکٹو الخدمت کراچی نو ید علی بیگ نے کہا ہے کہ پاکستان آسانی سے نہیں بنا۔۔۔

، اس کیلئے مسلمانان بر صغیر نے بڑی قربا نیاں دی ہیں۔ سایہ ذوالجلال مسلمانان برصغیر پر تھا جب انہوں نے تحریک آزادی پاکستان میں جوش وخروش کے ساتھ حصہ لیا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے الخدمت کے مرکزی آفس میں یوم آزادی پاکستان کے سلسلے میں پرچم کشائی اور پاکستان کی 78ویں سالگر ہ کا کیک کاٹنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ۔تقریب سے خطا ب میں نوید علی بیگ نے کہا کہ کہ کانگر یس اس وقت کی سب سے بڑی جماعت تھی جس نے پاکستان بننے کی مخالف تھی،اس وقت بھی مسلمانوں پر سایہ ذوالجلال تھا،قائد اعظم اپنے موقف سے پیچھے ہٹے نہ ہی کسی دباؤ میں آئے اس وقت بھی ان پر سایہ ذوالجلال تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر فلٹریشن پلانٹس خراب ، شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور

کنگنی والا بائی پاس کے قریب چھاپہ ، میٹل فیکٹری میں کروڑوں کی گیس چوری پکڑی گئی

پنجاب کالجز کے زیر اہتمام پرچم کشائی کی پُر وقار تقریب

سماجی شخصیت کی جشن آزادی تقریب،مستحقین کوچینی ،آٹاتقسیم

گوجرانوالہ پریس کلب میں پرچم کشائی،شہداکو خراج عقیدت

ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے جناح ہال میں پرچم کشائی کی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ