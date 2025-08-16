لاڑکانہ میں مبینہ مقابلے ، 2ڈکیت زخمی حالت میں گرفتار
لاڑکانہ،اندرون سندھ (بیورو رپورٹ، نمائندگان دنیا) پولیس نے دو مقامات پر مبینہ مقابلوں کے بعد دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ اور موبائل فون برآمد کر لیے۔
ایس ایس پی لاڑکانہ کے مطابق تھانہ ولید کی حدود کھیڈکر روڈ اور تھانہ سول لائن کی حدود لوکوشیڈ میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں عبدالکریم عمرانی اور عرفان پہنور زخمی حالت میں پکڑے گئے ۔ ابتدائی شواہد کے مطابق دونوں ملزمان ایک درجن سے زائد ڈکیتیوں اور موٹرسائیکل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث ہیںجب کہ اسی گینگ کا سرغنہ قربان سنجرانی پہلے ہی زخمی حالت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ جیکب آباد میں ٹھل کی شیخ کالونی میں پولیس نے آئس فروخت کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ سسئی سے 30 سے زائد آئس کے پیکٹ برآمد ہوئے۔ پڈعیدن میں پولیس نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ابڑان تھانے کی کارروائی میں صحبت کھوسو سے 1140 گرام چرس اور راشد چانڈیو سے 550 گرام چرس برآمد ہوئی۔ پڈعیدن پولیس کی کارروائی میں عارف راجپوت سے1340 گرام چرس برآمد ہوئی ۔ دوسری جانب ناکہ بندی کے دوران روشن مری کو اسلحے اور دو گولیوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح بھریا سٹی میں مقابلے کے دوران سنگین مقدمات میں مطلوب ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کرلیاگیا۔