صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈونیشیا کے قونصل خانے میں آزادی کی تقریب

  • کراچی
انڈونیشیا کے قونصل خانے میں آزادی کی تقریب

کراچی(این این آئی)کراچی میں جمہوریہ انڈونیشیا کے قونصلیٹ جنرل نے جمہوریہ انڈونیشیا کی آزادی کی 80 ویں سالگرہ کی یاد میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا۔

تقریب کی صدارت قونصلیٹ کے چارج ڈی افیئرز ایچ ای مسٹر دیوانتو پریوکوسومو نے ۔ تقریب میں کراچی میں مقیم انڈونیشیائی شہریوں نے شرکت کی جن میں انڈونیشین اور پاکستانی نژاد مخلوط شادی شدہ خاندانوں کے ساتھ ساتھ انڈونیشین طلباء بھی شامل تھے۔اپنے خطاب میں، ایچ ای مسٹر دیوانتو پریوکوسومو نے صدر پرابوو کے قومی خطاب کے اہم پیغامات پہنچائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں مون سون،ادارے الرٹ افسروں و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

چیئرمین این ایچ اے کا دورہ کے پی ، سڑکیں بحالی کی ہدایت

فیصل مسجد میں تکریم حفاظِ قرآن کریم کی تقریب

سیلاب کی تباہ کاریوں سے فوری نمٹا جائے،شیعہ علما کونسل

سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے ویکسی نیشن مہم 15ستمبر سے شروع

سیلاب کی تباہ کاریاں قوم کیلئے امتحان،فیصل نیاز ترمذی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر