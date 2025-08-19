صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلیسنگ کالج آف نرسنگ میں یوم آزادی کی تقریب

  • کراچی
بلیسنگ کالج آف نرسنگ میں یوم آزادی کی تقریب

کراچی(سٹی ڈیسک)بلیسنگ کالج آف نرسنگ میں یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔تقریب میں مہمانِ خصوصی ڈاکٹر محمد نعیم ،ڈائریکٹر بلیسنگ کالج آف نرسنگ اور ڈاکٹر محمد جمیل مغل ،ایم ایس چائلڈ اسپتال تھے ۔

تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا، جس کے بعد طلبہ و طالبات نے ملی نغمے ، ٹیبلوز اور پانچ صوبوں کی ثقافتی جھلکیاں پیش کیں ۔ ڈاکٹر محمد نعیم نے خطاب میں کہا کہ آپریشن معرکہ حق میں شاندار کامیابی اور بنیان مرصوص جیسے آپریشن قوم کے لیے باعثِ فخر ہے ۔ڈاکٹر محمد جمیل مغل نے اپنی گفتگو میں پاکستان کی آزادی کی تاریخ پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ہماری نوجوان نسل ہمارا حقیقی سرمایہ اور فخر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان

سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

صوبائی وزیر شافع حسین کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او گجرات سے ملاقات

گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس