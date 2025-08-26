کرنٹ سے بھائیوں کی موت،کے الیکٹرک ذمہ دار قرار
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں حالیہ مون سون بارش کے دوران ناتھا خان گوٹھ میں 2 بھائیوں کے کرنٹ لگنے سے ہلاکت سے متعلق پولیس نے سی ای او کے الیکٹرک مونس علوی سمیت اعلیٰ افسران کے خلاف اطلاعی رپورٹ جمع کرادی۔
پولیس کی عدالت میں جمع کرائی گئی اطلاعی رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس نے لڑکوں کے والد سلطان کی مدعیت میں شاہ فیصل کالونی تھانے میں مقدمہ درج کیا ہے ۔مقدمے میں غفلت و لاپروائی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ واقعے کے ذمہ دار سی ای او کے الیکٹرک مونس علوی سمیت آئی بی سی شاہ فیصل کے اعلیٰ افسران عدم گرفتار ہیں۔کرنٹ لگنے سے 10 سالہ سراج اور 20 سالہ مراد جاں بحق ہوئے ، سراج گھر کا سودا سلف خریدنے کے لئے باہر نکلا تھا، گلی میں کے الیکٹرک کے انڈر گراؤنڈ کے کیبل سے کرنٹ لگنے پر سراج گر پڑا تھا۔اہل محلہ کے شور مچانے پر باہر موجود بھائی مراد نے سراج کو بچانے کی کوشش کی۔ چھوٹے بھائی کو بچانے کی کوشش میں مراد کو بھی کرنٹ لگا۔اہل محلہ نے کوشش کرکے دونوں بھائیوں کو وہاں سے نکالا، چھوٹا بھائی سراج موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا جبکہ مراد اس وقت زندہ تھا۔ دونوں کو ایمبولینس کے ذریعے اسپتال لیجانے کی کوشش کی گئی۔ شدید بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی اور ٹریفک جام ہونے سے اسپتال نہیں پہنچ سکے ۔ راستے میں ہی مراد بھی جاں بحق ہوگیا تھا۔