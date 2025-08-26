صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم کیو ایم نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنارہی،امین الحق

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رکن قومی اسمبلی سید امین الحق کی خصوصی کاوشوں سے اورنگی ٹاؤن کی چوتھی جدید آئی ٹی لیب کاابراہیم علی بھائی سیکنڈری ہائی اسکول میں افتتاح کیا گیا۔

افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید امین الحق نے کہا کہ نااہل و کرپٹ بلدیاتی نظام نے کراچی کو مسائل کے انبار تلے دبایا ہوا ہے ، مگر ایم کیو ایم پاکستان اپنی مثبت پالیسیوں کے ذریعے عوام خصوصا نوجوان نسل کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی تعلیم، روزگار اور قومی دفاع کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ نئی نسل ڈیجیٹل دنیا کے ہنر سے آراستہ ہو تاکہ وہ نہ صرف اپنے لیے باعزت روزگار پیدا کرے بلکہ پاکستان کا سر بھی بلند کرے ۔انہوں نے کہا کہ موبائل فون کو صرف وقت ضائع کرنے کے بجائے آمدنی کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے ، قلیل مدتی کورسز اور جدید اسکلز سیکھ کر نوجوان گھر بیٹھے ڈالر کما سکتے ہیں۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنی توجہ تعلیم، آئی ٹی اور اسکل ڈویلپمنٹ پر مرکوز کریں کیونکہ یہی پاکستان کا اصل مستقبل ہے ۔اس موقع پر حق پرست رکن صوبائی اسمبلی مظاہر امیر نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ہر سطح پر عملی جدوجہد کر رہی ہے ۔ نوجوان ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں جو تعلیم اور ہنر کے میدان میں آگے بڑھ کر دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کریں گے ۔ 

 

