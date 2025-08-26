بس نے موٹر سائیکلوں کو رونددیا،ماں بیٹے سمیت 3جاں بحق
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شارع فیصل ڈرگ روڈ انڈر بائی پاس پر تیز رفتار مسافر مزدا نے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار افراد کو کچل دیا جس کے نتیجے میں ماں بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق اور ایک خاتون شدید زخمی ہوگئی۔
تفصیلات کے مطابق شارع تھانے کے علاقے شارع فیصل ڈرگ روڈ انڈر بائی پاس میں تیز رفتار ڈی 11 روٹ کی مسافر مزدا نے 2 موٹرسائیکلوں پر سوار افراد کوکچل دیا جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد موقع پرجاں بحق ہوگئے اور ایک خاتون شدید زخمی ہوگئی۔حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ٹریفک پولیس موقع پر پہنچ گئی اورخوفناک ٹریفک حادثے میں جاں بحق اورزخمی افراد کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کردیا گیا، پولیس نے فوری طور پر مسافرمزدا کو قبضے میں لیکراس کے ڈرائیور کو حراست میں لیکر متعلقہ تھانے منتقل کردیا۔ایس ایچ او شارع فیصل افتخار احمد آرائیں کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والے موٹر سائیکل سوار افراد کی شناخت 60 سالہ سیما، 24 سالہ محمد شعیب اور 42 سالہ حارث کے نام سے کی گئی، حادثے میں زخمی خاتون کی شناخت 24 سالہ نائلہ زوجہ شعیب کے نام سے کی گئی۔انہوں نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے میں محمد شعیب اوراس کی والدہ جاں بحق اور اہلیہ زخمی ہوئی ہے ، متوفی محمد شعیب پاکستان نیوی کا ملازم اور شاہ لطیف ٹاؤن کا رہائشی تھا۔ حادثے میں جاں بحق متوفی حارث لیاری آگرہ تاج کالونی کا رہائشی بتایا جاتا ہے ، انہوں نے بتایا کہ حادثے میں جاں بحق محمد شعیب اپنی والدہ اوراہلیہ کے ساتھ موٹرسائیکل پر سوارتھا جبکہ متوفی محمد حارث الگ موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ ادھر قیوم آباد چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان شدید زخمی ہوگیا جسے فوری طورپرچھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کردیا گیا، زخمی نوجوان کی شناخت 25 سالہ محمد عثمان ولد عبدالرشید کے نام سے کرلی گئی۔حادثے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور پولیس نے زخمی نوجوان کی موٹرسائیکل اورواٹر ٹینکرکو تھانے منتقل کرکے حادثے کی تفتیش شروع کردی۔