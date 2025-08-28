صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی کے گڑھے سے نوجوان کی لاش برآمد

  • کراچی
پانی کے گڑھے سے نوجوان کی لاش برآمد

کراچی (این این آئی)شاہ لطیف فقیر محمد گوٹھ کے قریب پانی کے گڑھے سے نوجوان کی لاش ملی جو ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ فوری طور پر متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی جبکہ اس کی عمر 20 سال کے قریب بتائی جاتی ہے تاہم اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے ۔

شاہ لطیف فقیر محمد گوٹھ کے قریب پانی کے گڑھے سے نوجوان کی لاش ملی جو ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ فوری طور پر متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی جبکہ اس کی عمر 20 سال کے قریب بتائی جاتی ہے تاہم اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راوی کے اطراف ’’ روڈا‘‘ حفاظتی بند ڈیزائن کر رہا ، وزیرمواصلات

ایف بی آر کے زیر اہتمام آ ئی سی سی آ ئی میں ٹیکس آگاہی سیشن

سی ڈی اے بورڈ کا اجلاس ، ایمرجنسی آپریشن سینٹربنانیکی منظوری

گوادر پورٹ کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا ئیگا ،وزیر بحری امور

ڈینگی خاتمہ کیلئے مو ٔثر اقدامات یقینی بنا ئے جا ئیں ،ڈی سی راولپنڈی

راولپنڈی:فوت شدہ 24 اساتذہ کے ورثا کیلئے مالی امداد منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن