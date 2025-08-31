صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
11اور12 ربیع الاول کو ہیوی ٹریفک سڑکوں پر لانے پر پابندی عائد

کراچی(این این آئی)عید میلاد النبیؓ کے موقع پر 11 اور 12 ربیع الاول کو کراچی میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد کردی گئی۔ملک بھر میں عید میلاد النبی ؐ 6 ستمبر کو عقیدت و احترام سے منائی جائے گی، جس کیلئے ہر سطح پر انتظامات کیے جارہے ہیں۔

کراچی میں 11 ربیع الاول بروز جمعہ اور 12 ربیع الاول بروز ہفتہ ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد کردی گئی ہے ۔ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے ہیوی ٹرانسپورٹ چلانے والی آٹھوں ایسوسی ایشنز کے صدور و چیئرمینز کو خط لکھا جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں 11 اور 12 ربیع الاول کو ڈمپرز و دیگر ہیوی ٹریفک سڑکوں پر لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔انہوں نے 2 روز کیلئے تمام ہیوی ٹریفک پر مکمل پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔پیر محمد شاہ نے خط میں لکھا کہ 11 اور 12 ربیع الاول کو ہزاروں لوگ مذہبی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، اس سلسلے میں ریلیاں، پیدل اور گاڑیوں کی صورت میں اہم شاہراہوں پر نکلتے ہیں، ایسے میں عوامی تحفظ کیلئے ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کو معطل کرنا ناگزیر ہے۔ واضح رہے کہ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب کراچی کی سڑکوں پر آئے روز ٹریفک حادثات رونما ہو رہے ہیں جو زیادہ تر موٹرسائیکل اور بڑی گاڑیوں کے درمیان تصادم سے پیش آتے ہیں۔

