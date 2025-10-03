صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد جاوید اکھائی فاؤنڈیشن نے بابا آئس لینڈ پر تعلیمی مرکز کا افتتاح کردیا

  • کراچی
محمد جاوید اکھائی فاؤنڈیشن نے بابا آئس لینڈ پر تعلیمی مرکز کا افتتاح کردیا

کراچی(بزنس ڈیسک)مارٹن ڈاؤ گروپ کے فلاحی ادارے محمد جاوید اکھائی فاؤنڈیشن (ایم جے اے ایف)نے کراچی کے ساحل سے دور بابا آئس لینڈ پر واقع ڈی ایم سی بوائز اینڈ گرلز اسکول میں ابتدائی تعلیمی مرکز کا افتتاح کردیا ہے ۔۔۔۔

یہ مرکز ایم جے اے ایف کے لہر پروگرام کے تحت قائم کیا گیا ہے جس کا مقصد بچوں کو معیاری ابتدائی تعلیم فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں ابتدائی برسوں میں ہی مضبوط بنیاد فراہم کی جاسکے ۔ چیئرمین مارٹن ڈاؤ گروپ علی اکھائی نے کہا کہ جب ہم نے محمد جاوید اکھائی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھیں، تو ہمارا مقصد صرف ایک اور فلاحی پروگرام شروع کرنا نہیں تھا، بلکہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے جو پُروقار طریقے سے لوگوں کو بہتر مواقع فراہم کرے جس میں ہم ایسی کمیونیٹیز کی تعمیر کریں جو صحت مند، بہتر تعلیم یافتہ اور خود انحصاری کی جانب گامزن ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو سیاحت کا مرکز بنانے کیلئے پرعزم، محمد علی رندھاوا

ایتھوپیا سے زرعی، لائیو سٹاک میں تعاون بڑھائینگے، رانا تنویر

پچھلے سال 7 لاکھ 35 ہزار لوگ بیرون ممالک گئے، چوہدری سالک

پاکستان اور عمان کا تعلیم کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

روسی زبان صرف تعلیمی ترقی کا ذریعہ نہیں روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، سفیر

جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ