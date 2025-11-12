صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی سی ایم اے اور آئی کیپ کی ایوارڈز کی تقریب

  • کراچی
آئی سی ایم اے اور آئی کیپ کی ایوارڈز کی تقریب

کراچی(سٹی ڈیسک)انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی ایم اے ) اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی کیپ) نے مشترکہ طور پر بیسٹ کارپوریٹ اینڈ سسٹین ایبیلٹی رپورٹ ایوارڈز 2024 منعقد کیے ۔

یہ باوقار تقریب مختلف شعبوں میں اُن اداروں کو تسلیم کرنے کے لیے منعقد کی گئی جو کارپوریٹ اور پائیدارانہ رپورٹنگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کے شفافیت، جواب دہی اور اچھی حکمرانی کے عزم کو مضبوط بنا رہے ہیں۔مہمانِ خصوصی عاکف سعید، چیئرمین سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے دونوں اداروں کی کارپوریٹ اور پائیدارانہ رپورٹنگ میں طویل عرصے سے خدمات کو سراہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر