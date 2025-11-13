صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حوالہ ہنڈی میں ملوث گینگ کا کارندہ گرفتار

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے ) کمرشل بینکنگ سرکل کراچی نے کارروائی کے دوران حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث منظم گینگ کے اہم کارندے کو گرفتار کرلیا۔۔۔

ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ ملزم احمد رضا کو آدم جی نگر سے گرفتار کیا گیا ہے ۔ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم حوالہ ہنڈی میں ملوث ہے ، چھاپہ مارکارروائی میں ملزم سے ایک کروڑ 50 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے اور اس کے موبائل فون سے حوالہ ہنڈی سے متعلق ڈیجیٹل شواہد بھی برآمد ہوئے ہیں۔

 

