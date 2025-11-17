انسانی حقوق سے متعلق آگاہی لیکچرز کا سلسلہ شروع
مساوات، احترام اور شہریوں کے آئینی حقوق کی اہمیت سے آگاہ کیا گیاطالبات معاشرے میں مساوات اور انصاف کی علمبردار بنیں،آغا فخر حسین
کراچی (آئی این پی) ڈائریکٹر ہیومن رائٹس آغا فخر حسین نے محکمے کی ٹیم کے ہمراہ ادارہ شرقیہ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول، جیکب لائن، کراچی کا دورہ کیا جہاں انسانی حقوق، خواتین کے بااختیار ہونے اور سماجی ذمہ داری کے موضوع پر آگاہی لیکچر دیا گیا۔سیشن کے دوران طالبات کو مساوات، احترام اور شہریوں کے آئینی حقوق کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا، خاص طور پر نوجوان خواتین کے اس کردار پر روشنی ڈالی گئی جو وہ ایک منصفانہ اور شمولیتی معاشرے کی تشکیل میں ادا کرسکتی ہیں۔ اس انٹرایکٹو لیکچر کا مقصد طالبات میں خود اعتمادی، خود آگہی اور شہری ذمہ داری کے شعور کو فروغ دینا تھا۔آغا فخر حسین نے اسکول انتظامیہ اور تدریسی عملے کی بہترین تعلیمی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے ، مگر ادارہ شرقیہ نے اعلیٰ تعلیمی معیار، طلبہ کی مثالی ڈسپلن، اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے ذریعے قابلِ تقلید مثال قائم کی ہے ۔ انہوں نے اسکول کی جانب سے معیاری تعلیم اور اخلاقی تربیت فراہم کرنے کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔دورے کے اختتام پر انہوں نے طالبات کو نصیحت کی کہ وہ تعلیم کو محنت اور لگن کے ساتھ جاری رکھیں اور اپنے معاشرے میں مساوات اور انصاف کی علمبردار بنیں۔ محکمہ انسانی حقوق نے دیگر تعلیمی اداروں میں بھی اسی نوعیت کی آگاہی نشستیں منعقد کرنے کے عزم کا اظہار کیا تاکہ بنیادی سطح پر انسانی حقوق کی تعلیم کو فروغ دیا جاسکے ۔