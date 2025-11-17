صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدلتے حالات کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا،سعیدغنی

  کراچی
مزدوروں کی سیاست کا انداز یہی رہا تو ہم نہیں چل سکتے ،وزیر محنت وافرادی قوتسیٹھ و مالکان نے وقت کے ساتھ ساتھ طریقہ واردات بھی تبدیل کیا ،خطاب

کراچی (اسٹاف رپورٹر) وزیر محنت و افرادی قوت و سماجی تحفظ سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ ہم ٹریڈ یونینیسٹ ، مزدوروں کی سیاست کا انداز یہی رہا تو ہم نہیں چل سکتے اور آنے والے 10 سال کے بعد اور زیادہ نیچے چلیں جائیں گے ۔ہمیں بدلتے وقت اور بدلتے حالات کے ساتھ حالات کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جو خرابیاں ہماری ٹریڈ کے اندر ہیں ہمیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ۔ یونیورلائزیشن آف سوشل سیکورٹی پر کام شروع کیا گیا ہے اور بینظیر مزدور کارڈ کا اجراء اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کوکراچی پریس کلب میں آل پاکستان نیوز پیپرز ایمپلائز کنفیڈریشن(ایپنک) کے سالانہ انتخابات میں کامیاب ہونے والے عہدیداران کی تقریب حلف برداری میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے مظہر عباس، طاہر حسن خان، حبیب الدین جنیدی، لیاقت شاہی، امتیاز خان فاران، خورشید عباسی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ ہم اس بات کو بھی سب مانتے ہیں کہ پچھلے 15 سے 25 برسوں کے دوران تنزلی ہوئی ہے اور پورے معاشرے تمام شعبوں اور سیکٹرز میں تنزلی ہوئی ہے ۔ چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو البتہ ایک فرق جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو سیٹھ یا مالکان ہیں انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسیوں اور طریقہ واردات کو بھی تبدیل کیا ہے ۔ 

