صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نومولودبچی کے انتقال پر سربمہر اسپتال کھلنے پردوبارہ ایکشن

  • کراچی
نومولودبچی کے انتقال پر سربمہر اسپتال کھلنے پردوبارہ ایکشن

سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے سنگین خلاف ورزیوں،غیر قانونی طور پر اسپتال چلانے اور مسلسل عدم تعمیل پردوبارہ سیل کر دیا اسپتال میں موجود تمام مریضوں کی مناسب معاونت کی گئی اور انہیں محفوظ طریقے سے دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا گیا

کراچی(این این آئی)سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے بچی کی ہلاکت میں ملوث شاہ میڈیکل سینٹر کو دوبارہ سیل کردیا۔تفصیلات کے مطابق سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے شاہ میڈیکل سینٹر، نارتھ ناظم آباد کو سنگین خلاف ورزیوں،غیر قانونی طور پر اسپتال چلانے اور مسلسل عدم تعمیل کے باعث دوبارہ سیل کر دیا ہے ۔اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اسپتال ایک نومولود بچی کی ہلاکت کے واقعے کے بعد ایس ایچ سی سی کو موصول ہونے والی شکایت کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کی صورت میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے ۔انکوائری کمیٹی میں ایس ایچ سی سی کے ایکسپرٹ پینل نے اسپتال کو سیل کرنے کے احکامات جاری کیے اور انتظامیہ کے ساتھ باضابطہ خط و کتابت بھی کی، تاہم اسپتال نے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا۔دو دن قبل اسپتال کے مالک اور عملے نے ایس ایچ سی سی کے حکام کو پولیس اہلکاروں سمیت ہراساں کیا اور یرغمال بناکر بدتمیزی کی اور سرکاری کارروائی میں رکاوٹیں ڈالیں۔اس موقع پر اسپتال کو جزوی طور پر سیل کرکے اور واضح ہدایت جاری کی گئی تھیں کہ 24 گھنٹوں میں داخل مریضوں کو دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا جائے اور مزید کسی قسم کا اِن ڈور مریض داخل نہ کیا جائے ۔ مگر اسپتال انتظامیہ نے سیلیں توڑ کر غیر قانونی طور پر اسپتال کو دوبارہ کھول دیا اور انتہائی نگہداشت یونٹس (NICU, ICU) میں نہایت نازک حالت کے مریض بغیر کسی تجویز کے داخل کیے ، جو مریضوں جان کو شدید خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے ۔گذشتہ شب ہونے والی کارروائی میں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی معاونت کے ساتھ ایس ایچ سی سی ٹیم نے مزاحمت کے باوجود احکامات پر عمل کروایا اور اسپتال کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔اسپتال میں موجود تمام مریضوں کی مناسب معاونت کی گئی اور انہیں محفوظ طریقے سے دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ مریضوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے اور صوبے کے تمام صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے اداروں کو لازمی طور پر مقرر کردہ معیارات اور قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیوں کی فروخت کرانے میں ناکام

پنجاب میں تھری وہیلز الیکٹرک وہیکلز پلانٹ کا افتتاح

فیملی فزیشنز علاج معالجے کی فراہمی میں ہمارا ہراول دستہ : عمران نذیر

ڈاکٹروں اور سٹاف کو سروس ڈلیوری میں بہتری کی ہدایت

وزیر ہاؤسنگ کی عمرہ ادائیگی کے بعد حلقے میں آمد

ڈی سی کی زیر صدارت قصور آرکائیوز پراجیکٹ پر اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر