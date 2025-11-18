میرپور خاص:گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان
سردیاں شروع ہوتے ہی شیڈول سے ایک گھنٹہ پہلے ہی بند کی جانے لگی
میرپور خاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص شہر کے تمام علاقوں میں سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے بدترین لوڈشیڈنگ کا سلسلہ شروع کردیا گیا، شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی کے آغاز سے قبل گیس لوڈشیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا تھا ، مگر سردی شروع ہونے کے ساتھ ہی شہر کے تمام علاقوں میں شیڈول سے ایک گھنٹہ قبل ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی آمد پر ایک گھنٹے بعد سپلائی بحال کرنے پر گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، شہریوں کا کہنا ہے کہ بدترین گیس کی لوڈشیڈنگ کے سبب اسکول جانے والے بچے اور کام پر جانے والے مردوں کا ناشتہ بازار سے لایا جارہا ہے ، جبکہ دن میں دوپہر 2 بجے گیس منقطع کردی جاتی ہے جس سے دوپہر کا کھانا گرم کرنے میں بھی مشکلات پیش آرہی ہیں، گھریلو خواتین کا کہنا تھا کہ شام ساڑھے 6 بجے آنے والی گیس رات 9 بجے دوبارہ چلی جاتی ہے، جو صبح تک منقطع رہتی ہے ، جبکہ آنے والی گیس کے پریشر میں کمی کے سبب سلنڈر کی مہنگی گیس خریدنی پڑ رہی ہے ، صارفین نے گیس کی مستقل فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔