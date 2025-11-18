صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے الیکٹرک کی بجلی چوری کے خلاف مہم جاری

  • کراچی
کے الیکٹرک کی بجلی چوری کے خلاف مہم جاری

کراچی(سٹی ڈیسک )کے الیکٹرک نے حال ہی میں بن قاسم اور سائٹ ایریا میں بڑے پیمانے پر کنڈا ہٹاؤ آپریشنز کیے ، جنہیں مقامی مافیا کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔۔۔

یہ آپریشن یار محمد گوٹھ اور سمر گارڈن (بن قاسم) اور باوانی چھالی سینٹرل اسٹور (سائٹ) کے صنعتی علاقے میں کیے گئے ۔ کے الیکٹرک کی ٹیموں نے 1,300 کلوگرام سے زائد غیرقانونی تاریں (کنڈے ) ہٹا دیے ۔کے الیکٹرک کے ترجمان عمران رانا نے کہا کہ مقامی مافیا کی منظم اور مربوط شمولیت کے باعث یہ آپریشنز انتہائی چیلنجنگ تھے تاہم مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیمتی معاونت سے یہ کارروائیاں ممکن ہوئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس