سوسائٹی کے مکینوں کو قانون کے مطابق تحفظ فراہم کرنے کا حکم

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کی عدالت نے پولیس افسران کی سرپرستی میں غوثیہ کوآپریٹو سوسائٹی کی زمین پر قبضے کے معاملے میں سوسائٹی کے مکینوں کو قانون کے مطابق تحفظ فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔

 درخواست غوثیہ کوآپریٹو سوسائٹی کے رہائشی عباس حیدر سمیت 12 رہائشیوں کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مرزا افضل بیگ، محمد اسد، ندیم احمد، نوید غفور اور دیگر افراد پولیس کی سرپرستی میں سوسائٹی کی زمین پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوسائٹی کے مکینوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر پلاٹ خالی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔

