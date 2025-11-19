صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیورون پاکستان لبریکنٹس اور ایچ بی ایل میں شراکت

  • کراچی
شیورون پاکستان لبریکنٹس اور ایچ بی ایل میں شراکت

کراچی(سٹی ڈیسک)شیورون پاکستان لبریکنٹس(پرائیویٹ) لمیٹڈ نے ایچ بی ایل کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری قائم کی ہے ، جس کا مقصد صارفین کی سہولت کوبڑھانا اور اعلیٰ معیار کی آٹوموٹو کیئر فراہم کرنا ہے ۔

 اس تعاون کے تحت ایچ بی ایل کریڈٹ کارڈ ہولڈرز منتخب کردہ کیلٹیکس آئل چینج مراکز میں ایچ بی ایل ریوارڈ پوائنٹس استعمال کر سکتے ہیں، جس سے صارفین کو اصلی اور اعلیٰ معیار کے کیلٹیکس لبریکنٹس تک آسان رسائی حاصل ہوگی۔ شیورون کے کنٹری چیئرمین احمد زاہدظہیر نے کہا ،ایچ بی ایل کے ساتھ ہمارا تعاون ہماری شاندار مصنوعات اور خدمات کی فراہمی کے عزم کی مثال ہے۔

 

