صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیف سٹی پروجیکٹ شہرمحفوظ بنانے کیلئے بنایا گیا، وزیراعلیٰ

  • کراچی
سیف سٹی پروجیکٹ شہرمحفوظ بنانے کیلئے بنایا گیا، وزیراعلیٰ

جامع ویڈیو نگرانی کی جا رہی ، کچے کے علاقے میں 71ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے مراد علی شاہ سے اسپیشلائزڈ ڈیلگیٹ کے 47ابتدائی کمانڈ کورس کے شرکا کی ملاقات

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کراچی کو جدید ٹیکنالوجی پر مبنی محفوظ شہر میں تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جس میں جامع ویڈیو نگرانی شامل ہے ۔کچے کے علاقے میں کی جانے والی کارروائیوں کے دوران 71 ڈاکووں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ وزیر اعلی نے یہ بات 52 ویں اسپیشلائزڈ ڈیلگیٹ کے 47 ابتدائی کمانڈ کورس کے شرکا سے خطاب کے دوران کہی، جس کی قیادت ڈپٹی کمانڈنٹ (این پی اے ) سرفراز احمد فالکی، پی ایس پی کر رہے تھے ۔ آئی جی پولیس غلام نبی میمن، سیکرٹری داخلہ اقبال میمن، اور سیکرٹری وزیر اعلی رحیم شیخ بھی اس موقع پر موجود تھے ۔مراد علی شاہ نے بتایاکہ 131,850 اہلکار 31 اضلاع، 8 زونز/رینجز اور 618 پولیس اسٹیشنز میں خدمات انجام دے رہے ہیں جن کے لیے سالانہ بجٹ 189.7 ارب روپے مختص ہے ۔کارروائیاں مختلف رینجز اور علاقوں کے ذریعے انجام دی جاتی ہیں، نیز سی ٹی ڈی اور ایس ایس یو جیسے خصوصی یونٹس بھی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلیگ شپ پروجیکٹ کراچی کو محفوظ اور ٹیکنالوجی پر مبنی شہر بنانے کے لیے جامع ویڈیو نگرانی اور ڈیٹا تجزیے پر مبنی ہے ۔ اس میں ہائی ریزولوشن سی سی ٹی وی کیمرے شامل ہیں جن میں فیس ریکگنیشن اور آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن کی سہولت موجود ہے ۔ تمام فوٹیج کو مرکزی پولیس آفس میں کمانڈ، کنٹرول اور کمیونیکیشن سینٹر میں مانیٹر کیا جاتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سٹی نیلم روڈ ،ریلوے پٹڑی منتقلی کافیصلہ

پولیس افسران و اہلکار ان کومنظور شدہ پیٹرن کی ہی وردی استعمال کرنے کی ہدایت

پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، مائنز اینڈ منرلز بل منظور

عمر قید کے مجرم کی سزا کے خلاف اپیل منظور بری کرنے کا حکم

اوگرا ریٹ پر بھی ایل پی جی دستیاب نہیں

جنگلی پرندوں کی غیر قانونی تجارت کرنیوالے 2 ڈیلرز گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر