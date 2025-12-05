صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیفنس میں پولیس مقابلہ 5ملزمان گرفتار

  • کراچی
ڈیفنس میں پولیس مقابلہ 5ملزمان گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر) تھانہ ڈیفنس پولیس کا فیز 7 ایکسٹینشن کے قریب کرولا گینگ سے مقابلہ، 3 زخمیوں سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی جس پر پولیس کی جانب سے جوابی کاروائی کی گئی، جوابی کارروائی میں 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار جبکہ 2 ملزمان کو بلا ضرب گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار زخمی ملزمان کی شناخت علی اصغر ولد محمد شفیق، واجد ولد حبیب اور محمد شبیر ولد سکندر علی کے ناموں سے ہوئی جبکہ بلا ضرب گرفتار ملزمان کی شناخت ماجد سلطان ولد وحید بخش اور ابراہیم ولد حنیف کے ناموں سے کی گئی۔  ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ گرفتار ملزمان متعدد وارداتوں میں ملوث اور کئی مقدمات میں مفرور ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نشاط گروپ کی سی کے ڈی پلانٹ پر رول آؤٹ کیساتھ بڑی کامیابی

محکمہ اطلاعات اور روڈا میں صحافی کالونی فیز ٹو کیلئے معاہدہ

محکمہ ریلوے کے سرکاری سکولز کی آؤٹ سورسنگ کابھی آغاز

فنڈز کی کمی ، ٹولنٹن مارکیٹ کے فیز ٹو میں تاخیر کاخدشہ

ریلوے سٹیشن کے اطراف تجاوزات و عارضی سٹرکچر مسمار

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ترقیاتی منصوبوں کی جیوٹیگنگ کاحکم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ