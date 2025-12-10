بایو گیس بسز کی خریداری کا عمل شروع کیا جا رہا ،شرجیل میمن
بس آئی ٹی ایس پر مشتمل ہوگی، پلانٹ منصوبے پر بھی کام کا آغازجلد ہوگا اے ڈی بی کے وفد کی ملاقات، سینئر وزیر کو معاونت کی یقین دہانی کرادی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیراطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن سے ایشین ڈولپمنٹ بینک (اے ڈی بی)کے اعلیٰ سطح کے وفد نے کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ٹرانسپورٹ سے متعلق منصوبوں کی مالی معاونت اور مستقبل کے اہم اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، سی ای او ٹرانس کراچی فواد غفار سومرو بھی شریک تھے ۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد نے ملاقات کے موقع پر ٹرانسپورٹ کے جاری منصوبوں اور مستقبل میں بھی ٹرانسپورٹ اور موبلٹی کے مزید منصوبوں میں معاونت کی بھی یقین دہانی کروائی ۔ اس موقع پر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومت سندھ پاکستان میں پہلی بار بایو گیس سے چلنے والی بسز چلانے جا رہی ہے ، کراچی کیلئے بایو گیس پر چلنے والی بسوں کی خریداری کا عمل باضابطہ شروع کیا جا رہا ہے ۔ حکومت سندھ کی ترجیح ہے کہ نہ صرف بایو گیس پر چلنے والی بسیں جدید ہوں بلکہ سروس کا معیار بھی بین الاقوامی سطح کا ہو، بایو گیس پر جو بسیں چلائی جائیں گی وہ نہ صرف ماحول دوست ہونگی بلکہ ہر بس آئی ٹی ایس پر مشتمل ہوگی۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ کراچی میں ماحول دوست بسز کیلئے بایو گیس پلانٹ منصوبے پر کام جلد شروع کیا جا رہا ہے ۔