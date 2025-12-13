صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ کراچی کے ایچ ای سی کی نئی الحاق پالیسی پر تحفظات

  • کراچی
جامعہ کراچی کے ایچ ای سی کی نئی الحاق پالیسی پر تحفظات

کراچی (این این آئی)جامعہ کراچی کی جانب سے ہائیر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی)کی نئی الحاق پالیسی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔

جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی نے پالیسی پر نظرِثانی کے لیے ایچ ای سی کو خط لکھا ہے ۔وی سی جامعہ کراچی کا کہنا ہے کہ مالی اور انفرا اسٹرکچر شرائط چھوٹے کالجز کے لیے مشکلات پیدا کریں گی، دو کروڑ کے اثاثوں کی شرط کم وسائل والے اداروں کے لیے ناقابل قبول ہے ۔وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی نے کہا ہے کہ غیرالحاق شدہ کالجز کے لیے دوبارہ الحاق کا کوئی واضح طریقہ کار نہیں دیا گیا، نئی ایچ ای سی پالیسی یونیورسٹی کی خودمختاری میں براہِ راست مداخلت ہے۔

 

