عدالت نے شہری کی درخواست آئی جی کی رپورٹ کے بعد نمٹادی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے گارڈن میں ڈمپر کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت کے بعد ڈمپر نذر آتش کرنے کے مقدمے میں نامزدگی کے خدشے کے خلاف دائر درخواست آئی جی سندھ کی رپورٹ پر نمٹادی۔
ہائیکورٹ میں گارڈن میں ڈمپر کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت کے بعد ڈمپر نظر آتش کرنے کے مقدمے میں نامزدگی کے خدشے کے تحت شہری کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواستگزار کے وکیل سلمان مجاہد بلوچ نے موقف دیا کہ پولیس پٹیشنر کو بلاوجہ ہراساں اور بے بنیاد و جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے ۔ آئی جی سندھ سے عبدالقادر میمن کیخلاف صوبہ سندھ میں درج مقدمات کا ریکارڈ مانگا جائے ۔ عدالتی احکامات پر آئی جی سندھ کی جانب سے عبد القادر کیخلاف مقدمات سے متعلق رپورٹ جمع کرادی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عبد القادر میمن کیخلاف کراچی سمیت پورے صوبہ میں کوئی بھی مقدمہ درج نہیں ہے ۔