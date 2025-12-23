صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلشن حدید میں غوثیہ پارک تزئین وآرائش کے بعدکھول دیا گیا

  • کراچی
گلشن حدید میں غوثیہ پارک تزئین وآرائش کے بعدکھول دیا گیا

کراچی(سٹی ڈیسک) گلشن حدید یونین کمیٹی 4 کی جانب سے وارڈ ون ایل تھری مارکیٹ میں واقع غوثیہ پارک کی تزئین وآرائش کا کام مکمل کرکے پارک کو فیملیز کے لئے کھول دیا گیا۔

پارک کی مرمت کے بعد پیپلز پارٹی ملیر کے جنرل سیکریٹری امداد جوکھیو نے افتتاح کیا ۔اس موقع پر پیپلز پارٹی ملیر کے سیکریٹری اطلاعات شاہجہان خان،ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات آغا طارق پٹھان،یوسی چیئرمین راؤ صفدر حیات،صدر یوسی خدابخش پٹھان،جنرل سیکریٹری فیصل شیخ، اسد میمن ،عمران آرائیں، اظہر مہر، محسن راجپوت، ولید بن لیاقت،تیمور سیٹھ و دیگر افرادموجود تھے ۔امداد جوکھیو نے کہا کہ ضروری سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں،یوسی چیئرمین علاقے کی بہتری کیلئے کام کررہے ہیں،گلشن حدید کے دیگر پارکس کی تعمیر بھی جلد شروع کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

2025، سیف سٹی کیمروں کے 97ہزار 506سرویلنس آپریشنز

ہر نوجوان کیلئے لیپ ٹاپ حکومت کا ایک اہم مشن ‘وجیہہ قمر

30 دن میں عوام کا اعتماد بحال کرنیکی کوشش کی ،فیصل راٹھور

مری کرکٹ ٹورنامنٹ سنیو سپر کنگ نے میدان مار لیا

ڈی آئی جی کی زیر صدارت اردل روم،افسروں کے مسائل سنے

یوم قائد اور کرسمس پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس