ہر سال دسمبر میں لٹنے والی دکان کا مالک فائرنگ سے زخمی

  • کراچی
کورنگی مہران ٹاؤن سیکٹر 6ڈی میں ڈاکو گزشتہ 4سال سے ہر ماہ دسمبر میں کریانہ کی دکان میں لوٹ مار کرتے ہیں دکاندار37سالہ عبدالولی مزاحمت پرپیٹ میں گولی لگنے سے زخمی ہوا،پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کررہی ہے

کراچی(اسٹاف رپورٹر)شہر قائد میں ہر سال دسمبر میں ایک ہی دکان لوٹنے کے سلسلے کی تازہ واردات کے دوران فائرنگ سے دکاندار زخمی ہوگیا۔پولیس کے مطابق کورنگی مہران ٹاؤن میں دکاندار اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران دکاندار پیٹ میں گولی لگنے سے زخمی ہوگیا ، جس کے دوست نے نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکو گزشتہ 4 سال سے ہر ماہ دسمبر میں دکان میں لوٹ مار کرتے ہیں۔ علاقے میں ڈاکوؤں کا راج ہے ۔تفصیلات کے مطابق کورنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے سیکٹر 6 ڈی مہران ٹاؤن معاویہ مسجد کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوگیا ، جسے طبی امداد کے لیے پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے شخص کی شناخت 37 سالہ عبدالولی ولد ولی گل کے نام سے کی گئی ۔ واقعہ ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔زخمی ہونے والے شخص کے دوست منیر نے بتایا کہ عبدالولی کی معاویہ مسجد کے قریب کریانہ کی دکان ہے ۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب علاقے کے سبزی فروش، منڈی سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ 5 سے 6 ڈاکو دکان کے تالے توڑ کر اندر گھسے ہوئے ہیں، جس پر ایک سبزی فروش نے عبدالولی کو اطلاع کر دی ۔عبد الولی گھر سے اپنا لائسنس والا پستول لایا اور ڈاکوؤں پر فائرنگ کر دی، جس پر ڈاکوؤں نے بھی جوابی فائرنگ کی ، جس سے عبدالولی کے پیٹ میں ایک گولی لگی جب کہ ڈاکو لوٹ مار کر کے فرار ہوگئے۔

انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 4 سال سے ہر سال دسمبر میں ہی عبدالولی کی دکان میں ڈکیتی ہوتی ہے ۔ یہ پورا علاقہ ڈاکوؤں کے لیے جنت بنا ہوا ہے ، جس کو جہاں چاہے لوٹ لیتے ہیں، جس کے چاہے گھر میں یا دکان میں گھس کر لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتے ہیں ۔انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس جانتی ہے کہ ڈاکو کون ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ اس کے باوجود ان کے خلاف آج تک کوئی موثر کارروائی نہیں کی گئی۔ عبدالولی8 بچوں کا باپ ہے اور اس کا تعلق مہمند قبیلے سے ہے ۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے ابھی اس کا بیان لینے کی اجازت نہیں دی۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے ۔

 

