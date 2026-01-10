معیشت اور پارلیمنٹ کا باہمی تعلق ناگزیر،چیئرمین سینیٹ
ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا،یوسف رضا گیلانیمرزا اختیار بیگ کی کتاب کی تقریبِ رونمائی ، دیانت دار تحریر پر زور
کراچی( آن لائن )چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے رکنِ قومی اسمبلی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کی معاشی موضوعات پر مبنی کتاب ’’معیشت اور پارلیمنٹ کی کراچی میں منعقدہ تقریبِ رونمائی سے بطور مہمانِ خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی کتاب یا خودنوشت کی تحریر میں صدق اور حقیقت پسندی بنیادی اہمیت رکھتی ہے ، کیونکہ مصنف پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تاریخ کے ساتھ دیانت داری سے پیش آئے ۔انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب ’’چاہے یوسف سے صدا‘‘ کی تحریر کا آغاز قید کے دوران کیا تھا۔ ان کے مطابق سفرنامہ لکھنا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے ، مگر اپنی زندگی کو تاریخ کے تناظر میں قلم بند کرنا جرا ت، تسلسل اور مستقل مزاجی کا تقاضا کرتا ہے۔
سید یوسف رضا گیلانی نے معیشت اور پارلیمنٹ کے باہمی تعلق کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی مسائل کا حل اجتماعی سوچ، مکالمے اور مشترکہ تجربات کے ذریعے ہی ممکن ہے ۔ انہوں نے پارلیمانی امور پر مزید معیاری ادب کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسی تحریریں نوجوان نسل کو پاکستان کے سیاسی اور جمہوری نظام کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کو کتاب کی اشاعت پر مبارکباد دی اور اسے ایک قابلِ قدر اور لازمی مطالعہ قرار دیا۔