صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حادثات میں خاتون جاں بحق، صوبائی مشیر کا بیٹا زخمی

  • کراچی
حادثات میں خاتون جاں بحق، صوبائی مشیر کا بیٹا زخمی

نوابشاہ سے حیدر آباد جاتے حسن راجڑ کی کار کو حادثہ، خاتون ڈمپر تلے آئی

کنڈیارو، کھپرو (نمائندگان) ٹریفک حادثات میں خاتون جاں بحق اور صوبائی مشیر کا بیٹا زخمی ہوگیا۔ کنڈیارو کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا، جس کے باعث موٹر سائیکل پر سوار خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی، جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔اطلاع ملنے پر رضاکار ٹیم نے جاں بحق خاتون کی لاش اور زخمی کو تعلقہ اسپتال منتقل کیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق جاں بحق خاتون کی شناخت کنڈیارو کے قریب گاؤں صالح کلو کی رہائشی زرینہ کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمی کی شناخت اس کے شوہر یوسف کلو کے طور پر کی گئی ہے۔

ضروری قانونی کارروائی کے بعد خاتون کی لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی، جبکہ زخمی کو مزید علاج کے لیے گمبٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔ پولیس کے مطابق حادثے میں ملوث ڈمپر کو تحویل میں لے لیا گیا۔ ادھر پیپلز پارٹی کھپرو کے سینئر رہنما صوبائی مشیر سرفراز راجڑ کے بڑے بیٹے میرحسن راجڑ نوابشاہ سے حیدرآباد جاتے راستے میں حادثے میں زخمی ہو گئے ، کار تباہ ہوگئی، میرحسن راجڑ کو فوری طور پر مقامی اسپتال لے جایا گیا، جہاں پر طبی امداد دیکر حیدرآباد منتقل کر دیا گیا میرحسن راجڑ کو سر میں چوٹ اور بازو فریکچر ہوا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کا جڑانوالہ اور ٹوبہ میں سرکاری ہسپتالوں کا دورہ

مضر صحت گوشت کی ترسیل ناکام، ملزم دھر لیا گیا

نوسر بازوں نے دو افراد سے نقدی، موبائل ہتھیا لیا

جواں سالہ لڑکی، شادی شدہ خاتون سے اغوا کے بعد زیادتی

دکاندار سکیورٹی کا نا مناسب انتظام کرنے پر گرفتار، مقدمہ درج

سکولوں میں تعطیلات دو ہفتے بڑھائی جائیں،زاہد توصیف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل