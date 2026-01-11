صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خدمت کے بجائے سیاست کرپشن، مفاد میں الجھ گئی، اسد اللہ بھٹو

  • کراچی
خدمت کے بجائے سیاست کرپشن، مفاد میں الجھ گئی، اسد اللہ بھٹو

بہتری کی امید نہیں، سرزمین سندھ کا تشخص تباہ کیا جارہا ، جماعت اسلامی رہنماحکمرانوں نے حکومت، جمہوریت کوہاتھ کی چھڑی، جیب کی گھڑی بنا دیا ، گفتگو

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)جماعت اسلامی کے سینئر رہنما و سابق ایم این اے مولانا اسد اﷲ بھٹو نے کہا ہے کہ آج کی سیاست قوم و ملک کی خدمت کے بجائے کرپشن، انا اور مفاد پرستی میں الجھی ہوئی ہے جس سے بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آرہی ہے ، حکمرانوں نے حکومت اور جمہوریت کو ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنا دیا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حیدرآباد میں جئے سندھ محاذ(جسم) کے چیئرمین ریاض چانڈیو سے ملاقات اور ان کی والدہ کی وفات پرتعزیت کے بعد بات چیت کے دوران کیا۔ اسداﷲ بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ بدامنی، کرپشن، ڈاکوراج اور قبائلی جھگڑوں کے ذریعے امن، محبت، مہمان نوازی اور بھائی چارے کی پہچان رکھنے والی سرزمین سندھ کے تشخص کو تباہ کیا جا رہا ہے۔

جو کہ سندھ اور اس کے عوام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے ، عوام کو فرسودہ نظام اور اس کے آلہ کاروں کے خلاف نکل کر اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں طویل عرصے سے اور گزشتہ 17 سال سے برسراقتدار ہے لیکن سندھ کے حالات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، سڑکوں اور شہروں کی ترقی سے لے کر امن و امان کی بحالی تک کارکردگی کو تسلی بخش نہیں کہا جا سکتا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا اورگینک کمیونٹی مارکیٹ کا دورہ ،سٹالزکا معائنہ

فول پروف سکیورٹی ،شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ،پولیس افسر

چکوال:شدید سردی میں سوئی گیس غائب، شہری پریشان

اسلام آباد:ایک دن میں ڈکیتی و راہزنی کی 5وارداتیں

پنجاب فوڈ اتھارٹی ،ایک سال میں 9ہزار فوڈپوائنٹس کو 190 ملین جرمانہ

اے این ایف کی کارروائیاں ،پونے دوکروڑ کی منشیات برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل