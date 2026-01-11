آن لائن منشیات کی سپلائی کا نیٹ ورک چلانے والے 3 ملزمان گرفتار
گرفتار ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی انتہائی مہلک 300 گرام ویڈ برآمد،کار ضبط کرلی گئی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو)اور سی آئی اے ٹاسک فورس نے منشیات فروشوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے شہر میں آن لائن منشیات کی سپلائی کا نیٹ ورک چلانے والے گینگ کے 3 کارندوں کو گرفتار کر لیا ۔ایس ایس پیاسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو)عمران خان نے بتایا کہ آن لائن منشیات کی سپلائی کرنے والے گینگ کے کارندوں گل محمد ، یاسر اور وسیم کو ڈیفنس فیز 5 خیابان بحریہ سے گرفتار کیا گیا ۔ گرفتار ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی انتہائی مہلک 300 گرام ویڈ اور ملزمان کے زیر استعمال کار برآمد کر کے قبضے میں لے لی گئی ہے۔
ملزمان سے برآمد کی جانے والی منشیات کی قیمت 25 لاکھ روپے سے زائد ہے ۔گرفتار ملزمان شہر کے پوش علاقوں میں آن لائن نیٹ ورک استعمال کرکے منشیات ڈلیور کرتے تھے ۔ ملزمان سوشل ایپلی کیشن کے ذریعے آن لائن منشیات کا آرڈر بھی لیتے تھے ، اسی طرح کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ کو بھی منشیات فروخت کی جاتی تھی ۔ملزمان کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ حاصل کیا جارہا ہے جب کہ ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جارہی ہے ۔