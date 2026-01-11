صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تولیہ فیکٹری اور گودام میں آتشزدگی،عمارت متاثر

  • کراچی
تولیہ فیکٹری اور گودام میں آتشزدگی،عمارت متاثر

چار گھنٹے بعد آگ پر قابو پالیا گیا،کولنگ کا عمل مکمل،جانی نقصان نہیں ہوا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایف بی انڈسڑیل ایریا بلاک اکیس میں تولیہ کی فیکٹری اور گودام میں لگنے والی آگ پر چار گھنٹے کی مسلسل جدو جہد کے بعد قابو پالیا گیا ، آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔تفصیلات کے مطابق فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ فیڈرل بی ایریا صنعتی ایریا میں فیکٹری میں آگ لگنے کی اطلاع صبح پانچ بجے موصول ہوئی ، آگ کی اطلاع پر ابتدائی طور پر دو گاڑیاں روانہ کی گئیں تاہم آگ کی شدت میں اضافے کے سبب فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں ، تین واٹر باؤزر اور متعدد واٹر ٹینکر نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔

فائر بریگیڈ حکام کا بتانا ہے کہ آگ عمارت کی پہلی منزل پر قائم گودام میں لگی تھی ، پہلی منزل پر تولیہ اور دھاگے کی بڑی مقدار اسٹور کی گئی تھی ، آگ لگنے سے عمارت کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا تاہم کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ، آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ، فائر بریگیڈ حکام کا بتانا ہے کہ چار گھنٹے کی مسلسل جدو جہد کے بعد آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ کے عمل مکمل کر لیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی و نالوں کی ڈیسلٹنگ کا جائزہ

گجرات :کینال روڈ پر درختوں پر خوبصورت لائٹس نصب

گجرات:پٹرول پمپوں پر ڈیجیٹل ادائیگی کی سہو لت فراہم

گجرات:ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا ڈائگناسٹک سنٹرکا دورہ

کمشنر کا علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ کا سرپرائز وزٹ

وزیرآباد:خصوصی افراد میں ہمت کارڈ تقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل