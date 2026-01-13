صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امامیہ میڈیکوز اور باقر ٹرسٹ کے باہمی اشتراک سے میڈیکل کمپلیکس کا افتتاح

  • کراچی
امامیہ میڈیکوز اور باقر ٹرسٹ کے باہمی اشتراک سے میڈیکل کمپلیکس کا افتتاح

کراچی(سٹی ڈیسک)شہرِ قائد کراچی میں صحت کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر ایک جدید اور مکمل سہولیات سے آراستہ میڈیکل کمپلیکس کا افتتاح کر دیا گیا۔

 یہ میڈیکل کمپلیکس امامیہ میڈیکوز اور باقر ٹرسٹ کے باہمی اشتراک سے قائم کیا گیا ہے ، جس کا مقصد عوام کو معیاری، بروقت اور کم لاگت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے ۔افتتاحی تقریب میں باقر ٹرسٹ کے روح رواں پروفیسر ڈاکٹر حسین مہدی چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر طارق رفیع مشہور منقبت خواں میر حسن میر اور دیگر معزز مہمانوں سماجی شخصیات فلاحی اداروں کے نمائندوں اور علاقے کے معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر حسین مہدی نے کہا کہ یہ میڈیکل کمپلیکس خاص طور پر مستحق اور کم آمدنی والے افراد کے لیے ایک نعمت ثابت ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈہسپتال ون: ڈائلیسزمشینوں کی قلت مریض پریشان

ستھرا پنجاب:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس،صفائی کے انتظامات کا جائزہ

ایف ڈی اے میں مالیاتی نظم و نسق یقینی بنانے کی ہدایت

پائیدار غذائی تحفظ کے لیے باہمی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق

واسا کی ٹیمیں سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے میں مصروف

دکان کے سامنے رکشہ کھڑا کرنے سے روکنے پر چھری سے حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس