صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس افسران کی رشوت خوری کیخلاف درخواست دائر

  • کراچی
پولیس افسران کی رشوت خوری کیخلاف درخواست دائر

آئی جی، ایس ایس پی وسطی اور تھانہ حیدری و گلبرگ کے ایس ایچ اوز فریق افسران نے کچے کا ڈاکو ظاہر کرکے مقدمات میں فٹ کرنے کی دھمکی دی،شہری

کراچی (اسٹاف رپورٹر) پولیس افسران کی جانب سے دھمکیاں دے کر لاکھوں روپے رشوت وصول کرنے کے خلاف متاثرہ شہری محمد ناصر نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں سب انسپکٹر اللہ رکھا اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر جمیل الدین کو بطور ملزمان نامزد کیا گیا ہے جبکہ آئی جی سندھ، ایس ایس پی وسطی اور تھانہ حیدری و گلبرگ کے ایس ایچ اوز کو فریق بنایا گیا ہے ۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ناصر کا اسکے بھائی ارشد اور دیگر افراد کے ساتھ کریم آباد میں جھگڑا ہوا، جس کے بعد ارشد و دیگر نے درخواست گزار کو تشدد کا نشانہ بنایا۔

جب درخواست گزار نے پولیس حکام کو شکایت دی تو پولیس نے ملزمان کے بجائے درخواست گزار کے خلاف تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج کر دیا۔ درخواست میں مزید بتایا گیا کہ پولیس افسران نے دھمکیاں دیں کہ وہ درخواست گزار کو کچے کا ڈاکو ظاہر کرکے مقدمات میں فٹ کر دیں گے ۔ پولیس افسران نے درخواست گزار سے 10 لاکھ روپے اور آئی فون موبائل بطور رشوت وصول کی، جبکہ بعد میں مزید 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا۔درخواست گزار نے اعلیٰ پولیس حکام کے سامنے شکایت کی، جس پر اللہ رکھا کو ملازمت سے برطرف اور جمیل الدین کی تنزلی کی گئی، تاہم اب تک پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ پولیس افسران کے خلاف فوری مقدمہ اندراج کا حکم دیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور کینیڈا کا تجارت ،تعلقات بڑھانے پر اتفاق

ریکٹر کا مسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی ڈھاکہ میں ساؤتھ ایشین ریجنل تعلیمی کانفرنس میں شرکت

مری میں ممکنہ برفباری ، تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

اسلام آباد ، نواحی علاقے بھمبر تراڑ میں ٹیلی میڈیسن سنٹر کا افتتاح

ٹرمپ کی پالیسیاں جھوٹ ،فریب اور دجل پر مبنی ہیں ،لیاقت بلوچ

سیف سٹی اسلام آباد ،2ہفتے میں 6,800سے زائد سرویلنس آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن