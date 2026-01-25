جعلی ڈرائیونگ لائسنس پر ترکی جانے والا مسافر گرفتار
کراچی (این این آئی)وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر ہفتے کے روز کارروائی کرتے ہوئے جعلی ڈرائیونگ لائسنس پر ترکی کا ورک ویزا حاصل کرنے والے مسافر کو گرفتار کرلیا۔
ایف آئی اے کے ترجمان کے مطابق محمد شہزاد نامی مسافر ڈرائیور کی ملازمت کے لئے ترکی جا رہا تھا، مسافر کی جانب سے پیش کیا گیا ڈرائیونگ لائسنس جعلی نکلا۔ مسافرمحمد شہزاد نے جعلی لائسنس پر ڈرائیور کی ملازمت کے لئے ورک ویزا حاصل کیا تھا، مسافر کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کے حوالے کر دیا گیا۔