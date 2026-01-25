ایئرپورٹ پر مسافر سے 50تولہ سونے کے بسکٹ اور سکے برآمد
کراچی(اسٹاف رپورٹر)جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافر سے 50 تولہ سونے کے بسکٹ اور سکے برآمد کرلیے گئے۔
پاکستان کسٹمز نے جناح ٹرمینل کے ڈپارچر ایریا میں کارروائی کرتے ہوئے 50 تولہ سونا بسکٹ اور سکوں کی صورت میں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔اسسٹنٹ کلکٹر کسٹمز خضر فیض کے مطابق سونا ای اے 607 کے ذریعے دبئی جانے والے ایک مشکوک مسافر کی جسمانی جانچ پڑتال کے دوران برآمد ہوا۔برآمد ہونے والے خالص سونے کی مالیت ڈھائی کروڑ روپے ہے ۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جب کہ سونا بھی ضبط کر لیا گیا ہے ۔