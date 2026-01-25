صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناظم آباد مجاہد کالونی میں گتے کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا

  • کراچی
ناظم آباد مجاہد کالونی میں گتے کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا

کراچی (این این آئی)ناظم آباد مجاہد کالونی میں واقع گتے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ پر فائر بریگیڈ کی سات گاڑیوں نے قابو پا لیا۔فائربریگیڈحکام کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی سات فائر ٹینڈرزاورایک باؤزر فوری طورپرجائے وقوعہ پر روانہ کیے گئے۔۔۔

جنہوں نے گراؤنڈ فلور پر لگی آگ کوقابومیں کیا،حکام کاکہنا ہے کہ پہلی منزل پر لگی آگ پر بھی فائر فائٹنگ کا عمل جاری رہا۔آگ فیکٹری کے اندر ذخیرہ شدہ گتے میں لگی تھی،جس کے باعث شعلے تیزی سے پھیل گئے ،تاہم بروقت کارروائی کے نتیجے میں آگ کو قریبی عمارتوں تک پھیلنے سے روکاگیا،آتشزدگی کے باعث کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی،فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پی ایچ اے کی غفلت سے لاکھوں کے منصوبے تباہ، نیلامی بھی منصوبوں کو نہ چلا سکی

ضلع جھنگ میں 14 ارب کے سیوریج منصوبے جاری، کمشنر

بہترین نتائج پر سکول سربراہان، افسروں کو تعریفی اسناد تقسیم

کوئی بھی شکایت زیر التوا نہیں رہنی چاہیے، ڈی جی

پرنسپل لیاقت ہرل شاندار تعلیمی خدمات پر گمنام ہیرو قرار

وکلا برادری کے جائز مطالبات پورے کئے جائینگے ، رانا اقبال

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل