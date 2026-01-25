صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گینگ وار کارندوں کی سہولت کاری،سب انسپکٹر زیر حراست

  • کراچی
گینگ وار کارندوں کی سہولت کاری،سب انسپکٹر زیر حراست

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک )ایس آئی یو کی پولیس پارٹی نے بغدادی تھانے پر چھاپہ مار کر شعبہ تفتیش کے سب انسپکٹر کو حراست میں لے لیا۔

پولیس ذرائع کے مطابق سب انسپکٹر کو حراست میں لینے کے بعد ایس آئی یو کے دفتر صدر سی آئی اے سینٹر منتقل کردیا گیا۔زیر حراست پولیس افسر کو لیاری گینگ وار کے وصی اللہ لاکھو اور اس کے کارندوں سے مبینہ طور پر رابطہ رکھنے پر حراست میں لیا گیا ہے ۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ افسر پر بھتہ وصولی میں گینگ وار کے ملزمان کی سہولت کاری کا بھی شبہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سرمایہ کاری کا فروغ ،تاجروں کو ریلیف اولین ترجیح،فیصل ممتاز

اسلام آباد میں 7رمضان بازار لگانے کا فیصلہ

آئی جی کا ٹریفک ہیڈ کوارٹرز فیض آباد کا اچانک دورہ،سروسز کا جائزہ

تعلیمی ترقی کیلئے سرکاری ،نجی اداروں کا تعاون ناگزیر ،وجیہہ قمر

تیراہ میں آئی ڈی پیز کی رجسٹریشن جلد شروع کی جائے گی، روبینہ خالد

چترال واقعہ تکلیف دہ، متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، طارق فضل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل