صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عتیق میر کا گل پلازہ آتشزدگی پر حکومتی اقدامات پر عدم اطمینان

  • کراچی
عتیق میر کا گل پلازہ آتشزدگی پر حکومتی اقدامات پر عدم اطمینان

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)آل کراچی تاجر الائنس کے رہنما عتیق میر نے گل پلازہ آتشزدگی پر حکومتی اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قتل کا مقدمہ حکومت کے خلاف ہونا چاہیے۔

میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ چھوٹے مقامات پر بھی حکمران ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے ہیں، کیا کوئی ہیلی کاپٹر آیا آگ بجھانے ، قتل کا مقدمہ حکومت کے خلاف ہونا چاہیے ۔ علاوہ ازیں سماجی کارکن اسد انصاری سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گل پلازہ میں لگنے والی آگ نے کئی گھروں کے چولہے بجھا دیے ہیں۔ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ متاثرہ دکانداروں کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے اور ان کے کاروبار کی بحالی کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ آل کراچی تاجر اتحاد حکومت اور متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ نقصانات کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:اتائیت کیخلاف گرینڈ آپریشن،درجنوں غیر قانونی طبی مراکز سیل

صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرینگے ، ڈی پی وہاڑی

فارمیسی کونسل کا ویمن یونیورسٹی ملتان دورہ مکمل

ڈی پی او خانیوال کی کرائم میٹنگ‘ ناقص کارکردگی پر وارننگ

بستی شیخاں میں پیرافورس آپریشن‘ درجنوں خاندان بے گھر

ورکنگ ویمن ہاسٹل کی تعمیر جلد مکمل کی جائے‘ خالد جاوید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل