صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:سرکاری ونجی عمارتوں میں فائر سیفٹی آڈٹ کیلئے اجلاس

  • کراچی
حیدر آباد:سرکاری ونجی عمارتوں میں فائر سیفٹی آڈٹ کیلئے اجلاس

شہر میں کمرشل، سرکاری ونجی عمارتوں کی 3کیٹیگریز کی فہرستیں بنالیں، ڈپٹی کمشنر302کمرشل عمارتیں شامل، آڈٹس سندھ حکومت شائع کرے گی، زین العابدین

حیدرآباد، (بیورورپورٹ)ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن کی زیر صدارت نیو ڈپٹی کمشنر کمپلیکس حیدرآباد میں سرکاری و نجی کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی آڈٹ کے عمل کو تیز اور مؤثر بنانے کے لیے جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعلقہ محکموں کے افسران اور چیمبرز آف کامرس سمیت ٹریڈ یونینز کے نمائندوں نے شرکت کی۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن نے کہا کہ وزیراعلیٰ سندھ کی ہدایات کے مطابق فائر سیفٹی آرڈرز پورے سندھ میں نافذ کیے جا رہے ہیں اور تمام متعلقہ افسران کو پہلے ہی ضروری ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع حیدرآباد میں کمرشل، سرکاری اور نجی عمارتوں کی تین کیٹیگریز کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں، جن میں 302 کمرشل عمارتیں شامل ہیں، جن کے فائر سیفٹی آڈٹس سندھ حکومت کے تحت شائع کیے جائیں گے۔

ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے ہدایت کی کہ آج سے ہی ان تمام عمارتوں کا دورہ شروع کیا جائے جہاں فائر سیفٹی آڈٹ موجود نہیں یا ایس او پیز پر عملدرآمد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جن عمارتوں میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جائیں گی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔انہوں نے بتایا کہ فائر سیفٹی انسپیکشن کے لیے ایک باقاعدہ پروفارمہ تیار کیا گیا ہے جسے دوران انسپیکشن مکمل کیا جائے گا، اور اگر کسی عمارت میں فائر ایکسٹینگشر، الارم یا دیگر بنیادی حفاظتی آلات موجود نہ ہوں تو اسی پروفارمہ کی بنیاد پر نوٹس اور سخت وارننگ جاری کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی جی خان ـ:گرین پاکستان کے تحت نہر کنارے شجر کاری منصوبے کا افتتاح

انسداد ڈینگی کے تدارک کیلئے سرویلنس سخت کرنے کا حکم

بی زیڈ یو:ملازم کا ساتھیوں پر6تولہ سونا چوری کرنیکا الزام

وہاڑی:پٹرولنگ پولیس نے مفرور ملزم گرفتار کر لیا

بغیر اجازت اونٹوں کا دنگل متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس