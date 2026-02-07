صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملیر میں وکلاء کا احتجاج،ایس ایچ او سکھن کو ہٹانے کا مطالبہ

  • کراچی
ملیر میں وکلاء کا احتجاج،ایس ایچ او سکھن کو ہٹانے کا مطالبہ

حملہ آوروں کو فرار کرایا،مقدمہ درج نہ کرنے کا الزام، ٹریفک معطلشہریوں کو مشکلات،مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ملیر میں سکھن تھانے کے باہر اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب وکلاء نے شدید احتجاج کرتے ہوئے دونوں اطراف کی سڑکیں بند کر دیں۔احتجاج کے باعث پورٹ قاسم سے قائد آباد آنے اور جانے والا ٹریفک مکمل طور پر معطل ہو گیاجس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔احتجاجی وکلاء نے ایس ایچ او سکھن خالد میمن کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ گزشتہ روز باڑے میں لین دین کے تنازع کے دوران ان پر بھینسوں میں استعمال ہونے والے انجکشن سے حملہ کیا گیا۔ واقعے کے بعد انہوں نے متعدد بار پولیس سے میڈیکل لیٹر کے لیے درخواست کی تاہم پولیس نے تاخیر سے لیٹر جاری کیا۔

وکلا نے مزید الزام لگایا کہ حملہ آور تھانے میں موجود تھے اور ایس ایچ او نے یقین دہانی کرائی کہ میڈیکل کروانے کے بعد ملزمان کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن جیسے ہی میڈیکل کراکر پہنچے تو ایس ایچ او خالد میمن نے مبینہ طور پر حملہ آوروں کو فرار کرا دیا۔احتجاجی وکلاء کا کہنا ہے کہ ایس ایچ او نے انہیں یہ کہہ کر مقدمہ درج کرنے سے بھی انکار کر دیا کہ بھلے تم وکلا ہو، میں مقدمہ درج نہیں کروں گا۔وکلاء نے واضح اعلان کیا ہے کہ جب تک ایس ایچ او سکھن کو عہدے سے نہیں ہٹایا جاتا ان کا دھرنا اور احتجاج جاری رہے گا۔دوسری جانب واقعے سے متعلق ایس ایچ او سکھن خالد میمن کی جانب سے تاحال کوئی موقف سامنے نہیں آ سکا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بسنت کے دوران شہر میں 24روٹس پر بس سروس بحال

کمشنر کا موچی گیٹ کا دورہ ،بسنت انتظامات کا جائزہ

جی سی یونیورسٹی کے زیر اہتمام آرکائیوز کی اہمیت پرسیمینار

الحمرا میں سہ روزہ ایل ایل ایف کی تقریبات کا آغاز

ریسکیو 1122 کا شہر میں خصوصی ایمرجنسی پلان مرتب

خودکش دھماکے کی مذمت : گنڈاپور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن