وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

  • کراچی
وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ ٹیچرز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے قائم کردہ سندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز کردیا گیا ہے۔وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر قائم ہونے والی ٹیچرز ہیلپ لائن کے پہلے سیشن میں اساتذہ نے سوالات، مسائل اور تجاویز پیش کیں۔

رکن سندھ اسمبلی اور اسٹیڈا بورڈ میمبر تنزیلہ ام حبیبہ نے اساتذہ کے کالز سنیں اور اساتذہ کے سوالات کے جواب دیے ۔اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیڈا رسول بخش شاہ اور دیگر افسران بھی موجود تھے ، آج ہونے والے پہلے سیشن کے دوران 25 فون کالز موصول کی گئیں۔سیشن کا دورانیہ 2 گھنٹے دوپہر 12 سے 2 بجے تک رکھا گیا تھا، سندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کو اساتذہ کی رہنمائی اور مدد کے لیے مختص کیا گیا ہے ۔اساتذہ ٹیچرز ہیلپ لائن کے ذریعہ ٹیچرز ایجوکیشن، ٹیچنگ لائسنس، تربیتی پروگرامز کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔رکن اسندھ اسمبلی تنزیلہ ام حبیبہ نے کہا کہ ٹیچرز ہیلپ لائن پر آنے والے فون کالز پر اساتذہ کے مسائل اور تجاویز کو باقاعدہ نوٹ کیا گیا ہے جنہیں کارروائی کو حصہ بنایا جائے گا۔

 

