صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

  • کراچی
سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

پولو گراؤنڈ میں بلامعاوضہ اسٹال لگانے کی اجازت ،رمضان المبارک تاجروں کا سیزن ہوتا ہے جس میں ان کی ہر ممکن مدد کریں گے ،میئر کراچیضلع غربی میں نئی سڑک اور ڈرینیج سسٹم کی تعمیر کے منصوبے کا سنگِ بنیاد ،منافقین اور حاسدین کا جواب کارکردگی سے دیا جائے گا،مرتضیٰ وہاب

کراچی(اسٹاف رپورٹر،نیوز ایجنسیاں )میئر کراچی مرتضی وہاب نے گل پلازہ کے دکانداروں کو ریلیف دینے کا اعلان کر دیا۔ترجمان کے ایم سی کے مطابق رمضان المبارک میں گل پلازہ کے متاثرین کو بلا معاوضہ 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ پولو گراؤنڈ میں اسٹال لگانے کی اجازت دی گئی ہے ، پیپلز پارٹی، سندھ حکومت اور کے ایم سی متاثرین کے ساتھ ہے ۔مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک تاجروں کا سیزن ہوتا ہے جس میں ان کی ہر ممکن مدد کریں گے ، پیپلز پارٹی سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کے غم میں برابر کی شریک ہے ۔علاوہ ازیں میئر کراچی نے ضلع غربی میں خواجہ اجمیر نگری چورنگی سے ڈیڈیکس روڈ منگھوپیر تک نئی سڑک اور ڈرینیج سسٹم کی تعمیر کے منصوبے کا سنگِ بنیاد رکھ دیا۔

مرتضیٰ وہاب نے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے علاقے میں ٹریفک کی روانی اور نکاسی آب کے نظام میں بہتری آئے گی، منصوبے کی تخمینی لاگت 35 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد ہے جبکہ تقریباً دو کلومیٹر طویل اور 9.9 میٹر چوڑی سڑک تعمیر کی جائے گی جس کے دونوں اطراف فٹ پاتھ اور کرب بلاکس بھی نصب ہوں گے ،منصوبے میں اسٹورم واٹر ڈرینیج سسٹم کی تنصیب، مختلف مقامات پر 48 انچ قطر کی لائن کی مرمت اور پانی کی فراہمی کیلئے نئی سپلائی لائن بچھانے کا کام شامل ہے ، اس کے ساتھ سیوریج نظام کی بہتری کیلئے مین ہولز کی ریزنگ اور سیوریج لائن کی ونچنگ بھی کی جائے گی تاکہ برساتی پانی کی نکاسی مؤثر بنائی جا سکے اور شہریوں کو درپیش مسائل میں کمی آئے۔

انہوں نے کہا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی شہر بھر میں انفرااسٹرکچر کی بہتری اور ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کیلئے عملی اقدامات کر رہی ہے تاکہ شہریوں کو جدید اور معیاری سہولیات فراہم کی جا سکیں،میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ آج وہ جس مقام پر کھڑے ہیں وہاں ماضی میں کبھی سڑک تعمیر نہیں کی گئی، مختلف سیاسی جماعتیں آئیں، بڑے وعدے کئے مگر عملی کام نہ ہوسکا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے ہر علاقے کو شارع فیصل جیسا بنایا جائے مگر بدقسمتی سے یہاں سے منتخب ہونے والے نمائندے کامیابی کے بعد واپس آ کر عوام کا حال نہیں پوچھتے ۔انہوں نے کہا کہ منافقین اور حاسدین کا جواب کارکردگی سے دیا جائے گا اور یہ سال کراچی کی ترقی کا سال ثابت ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال : نیفرالوجی وارڈ میں مستحق مریض نظرانداز

گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ جاری ، افسر بھاری نذرانے وصول کر کے خاموش

چنیوٹ:کمشنر فیصل آباد کا دورہ، ناقص صفائی پر ٹھیکیدار کو جر مانہ

فیصل آباد میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ

ٹوبہ :گرینڈ صفائی اور بیوٹیفکیشن آپریشن کا آغاز کیا جائیگا

ڈی پی او کی تھانہ چناب نگر میں کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن