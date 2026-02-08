صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کورنگی میں مشتعل افراد کے تشدد سے ڈاکو ہلاک،دو ملزمان فرار

  • کراچی
کورنگی میں مشتعل افراد کے تشدد سے ڈاکو ہلاک،دو ملزمان فرار

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کورنگی میں مشتعل عوام نے ایک ڈاکو کو پکڑ کر لہولہان کردیا، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہوگیا، دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

کراچی کے علاقے کورنگی نمبر دو میں واردات کے بعد فرار ہونے والا ایک ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گیا، مشتعل علاقہ مکینوں کے تشدد سے ڈاکو ہلاک ہوگا تاہم اس کے 2ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ۔اس حوالے سے پولیس حکام نے میڈیا کو بتایا کہ موٹر سائیکل سوار3 ملزمان نے کورنگی ڈھائی نمبر میں کار سوار کو لوٹا، واردات کے بعد ملزمان فرار ہوئے تو کار سوار نے ان کا تعاقب کیا۔ کار سوار شہری نے فرار ونے والے ڈاکوؤں کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر انہیں گرادیا، جس کے بعد دو ڈاکو تو فرار ہوگئے تاہم ایک عوام کے ہتھے چڑھ گیا۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موقع پر موجود علاقہ مکین اس قدر مشتعل تھے کہ انہوں نے اس پر لاتوں گھونسوں کی بارش کردی، جس سے وہ ڈاکو ہلاک ہوگیا، ڈاکو سے ملنے والا اسلحہ کار سوار شہری اپنے ساتھ لے گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بسنت:کمشنر ،ڈی سی کا ہیلتھ و ریسکیو کیمپس میں انتظامی جائزہ

وزیر اعلیٰ ہارٹ سرجری پروگرام،ابتک 10114سرجریز مکمل

گورنر پختونخوا کا جامعہ اشرفیہ کادورہ مولانا فضل الرحیم کے انتقال پر تعزیت

آئی جی کا 6 پولیس شہدا کو برسی پر خراجِ عقیدت پیش

بسنت پرمستقل پابندی عائد کی جائے : جاوید قصوری

مریض کی عیادت کرنیوالے پر فرشتے صلوٰۃ بھیجتے :ڈاکٹر اشرف جلالی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل