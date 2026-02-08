صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان المبارک کے دوران پانی کی فراہمی کا نظام مستحکم بنانے کا اقدام

  • کراچی
رمضان المبارک کے دوران پانی کی فراہمی کا نظام مستحکم بنانے کا اقدام

مرکزی لائن میں موجود رساؤ ختم کرنے کا فیصلہ ،کل سے مرمتی کام کا آغاز،دورانیہ 96گھنٹے مقرر

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے رمضان المبارک کے دوران شہر میں پانی کی فراہمی کے نظام کو مستحکم اور بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام اٹھاتے ہوئے شہر کی مرکزی پانی کی لائن میں موجود رساؤ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ترجمان واٹر کارپوریشن نے بتایا کہ گلشنِ اقبال بلاک 19 میں واقع فیز ون کی مرکزی 84 انچ قطر کی پانی کی لائن میں رساؤ کی نشاندہی کے بعد مرمت اور بحالی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لائن میں موجود تمام لیکیجز کو ختم کرنے کے لیے پیر کی دوپہر 12 بجے مرمتی کام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، لائن کی مرمت کا مجموعی دورانیہ 96 گھنٹے مقرر کیا گیا ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ مرمتی کام کے باعث شہر کو یومیہ تقریباً 200 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، تاہم حب، گھارو سمیت دیگر پمپنگ اسٹیشنز سے پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ کراچی کو مجموعی طور پر یومیہ تقریباً 650 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے ۔مرمتی کام کے باعث لانڈھی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، گلشن، جناح، چنیسر، صدر، لیاری اور کلفٹن کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر رہنے کا امکان ہے ، اس کے علاوہ مرمت کے دوران لانڈھی اور شیرپاؤ ہائیڈرنٹس بھی عارضی طور پر بند رہیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بسنت:کمشنر ،ڈی سی کا ہیلتھ و ریسکیو کیمپس میں انتظامی جائزہ

وزیر اعلیٰ ہارٹ سرجری پروگرام،ابتک 10114سرجریز مکمل

گورنر پختونخوا کا جامعہ اشرفیہ کادورہ مولانا فضل الرحیم کے انتقال پر تعزیت

آئی جی کا 6 پولیس شہدا کو برسی پر خراجِ عقیدت پیش

بسنت پرمستقل پابندی عائد کی جائے : جاوید قصوری

مریض کی عیادت کرنیوالے پر فرشتے صلوٰۃ بھیجتے :ڈاکٹر اشرف جلالی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل