صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی فراہمی جاری ،کے الیکٹرک

  • کراچی
دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی فراہمی جاری ،کے الیکٹرک

کراچی(سٹی ڈیسک)دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پرہونے والے بجلی کے بریک ڈاؤن پر ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔

پمپنگ اسٹیشن کے 13 میں سے ایک فیڈر پر پیش آنے والے جزوی تعطل کو متبادل ذرائع سے بحال کر دیا گیا، جس کے بعد متاثرہ اسٹیشن پر بجلی کی سپلائی جاری رہی۔کے ڈبلیو ایس سی کے تمام بڑے پمپنگ اسٹیشنز لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ ہیں جبکہ فالٹ کی صورت میں متبادل ذرائع سے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے ۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ کے الیکٹرک کا عملہ واٹر کارپوریشن کے نمائندوں سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے تاکہ فالٹ کی بروقت درستگی کو یقینی بنایا جاسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈاکٹرز خدمت سے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے :کمشنر

آٹے اور گندم کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں کو شدیدمشکلات کا سامنا

ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال برائے بہتر صحت اور پیداوار پر سیمینار

گلبرگ:سکیورٹی انتظامات ناقص، تین دکاندار گرفتار

خریداری کے بہانے دکان سے کپڑے اور سامان چوری، مقدمہ درج

بجلی چوری کرنے والا شہری گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس