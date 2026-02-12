صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صادقین کی 39 ویں برسی کی مناسبت سے آرٹ نمائش

  • کراچی
صادقین کی 39 ویں برسی کی مناسبت سے آرٹ نمائش

آرٹس کونسل المنائز سمیت مختلف مصوروں کے 27 فن پارے آویزاں کیے گئے مصوروں کے فن کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ،وزیرثقافت ذوالفقار علی شاہ

کراچی(این این آئی)آرٹس کونسل کی فائن آرٹ کمیٹی کے زیرِ اہتمام پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ مصور صادقین کی 39ویں برسی کی مناسبت سے آرٹ نمائش ’’روشِ قلندر‘‘ کا انعقاد احمد پرویز آرٹ گیلری میں کیا گیا۔نمائش کا افتتاح صوبائی وزیرِ ثقافت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کے ہمراہ کیا۔نمائش میں آرٹس کونسل آرٹ اسکول المنائز سمیت پاکستان کے مختلف مصوروں کے 27 فن پارے آویزاں کیے گئے ۔اس موقع پر صوبائی وزیرِ ثقافت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہآج ہم صادقین کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جس میں پاکستان بھر کے آرٹسٹوں نے شرکت کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ فنکاروں نے صادقین کے مشہور فن پاروں کو اپنے کام میں ڈھالا ہوا ہے۔ صادقین کے فن پارے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور ان کے کئی کام انتہائی نایاب ہیں جو اب دستیاب نہیں رہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ صادقین سمیت ملک کے مختلف مصوروں کے فن کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ہمارے نامور فنکاروں کے کام سے سیکھیں، کیونکہ پاکستانی آرٹسٹوں نے ہمیشہ اپنے فن کے ذریعے ملک کا نام عالمی سطح پر روشن کیا ہے ۔ آرٹس کونسل آف پاکستان میں آرٹ نمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ، جس سے نوجوان فنکاروں کو ایک مو ثر پلیٹ فارم فراہم ہوتا ہے ۔ صادقین کا زیادہ تر کام دیواروں پر مشتمل تھا اور آج بھی مصوری کی دنیا میں ان کا نام نمایاں مقام رکھتا ہے ۔ صوبائی وزیر نے اعلان کیا کہ صادقین کے نام سے ایک کانفرنس منعقد کی جائے گی اور ایک مستقل گیلری بھی قائم کی جائے گی۔ واضح رہے کہ نمائش 17 فروری تک جاری رہے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الغازی ٹریکٹرز اور گرین ایگری مال کے درمیان زرعی میکانائزیشن کے فروغ کا معاہدہ

عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے ،چودھری تنویر

قومی ویکسین ویئرہاؤس میں ایک میگاواٹ سولر پاور سسٹم کا افتتاح

8 ملزم گرفتار ،چرس ،شراب برآمد

کمشنر راولپنڈی کا تحصیل آفس کا دورہ ،شعبوں کا معائنہ کیا

موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے والی کار سوار خاتون کی درخواست ضمانت خارج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن