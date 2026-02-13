صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی ایس بی سی اے تقرر کیخلاف دلائل مکمل، فیصلہ محفوظ

  • کراچی
ڈی جی ایس بی سی اے تقرر کیخلاف دلائل مکمل، فیصلہ محفوظ

قوانین کے مطابق ڈی جی کا انجینئر یا آرکیٹیکٹ ہونا لازمی ہے ، درخواست گزار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی ایس بی سی اے کے تقرر کیخلاف درخواستوں پر دلائل مکمل ہونے پرفیصلہ محفوظ کرلیا۔سابق ڈی جی کے وکیل بیرسٹر طلحہ عباسی نے مؤقف اختیار کیا کہ سابق ڈی جی رشید سولنگی ریٹائر ہوچکے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف درخواست غیر مؤثر ہوچکی ہے ۔ اس پر درخواست گزار طارق منصور نے کہا کہ درخواست غیر مؤثر نہیں ہوئی اور تقرر کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہے ۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ریٹائرڈ افسر کو جیل میں ڈلوانا چاہتے ہیں؟ ۔ درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ قوانین کے مطابق ڈی جی ایس بی سی اے کا انجینئر یا آرکیٹیکٹ ہونا لازمی ہے اور مطلوبہ قابلیت نہ رکھنے والے ڈی جی کے دور میں کیے گئے اقدامات کی قانونی حیثیت جانچنے کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سنار کا کام درزی نہیں کرسکتا۔ درخواست گزار نے مزید کہا کہ ڈی جی ایس بی سی اے کا تقرر قوانین کے برخلاف کیا گیا، اور موجودہ ڈی جی بھی انجینئر یا آرکیٹیکٹ نہیں بلکہ کیڈر افسر ہیںسرکاری وکیل نے بتایا کہ رشید سولنگی پی ایس ایس افسر تھے ۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا پی ایس ایس افسر کیڈر افسر ہوتے ہیں اور کیا سندھ حکومت چیف سیکریٹری لگا سکتی ہے ؟ ۔ ایس بی سی اے کے وکیل اسد اللہ بلو ایڈووکیٹ نے کہا کہ حکومت نے ڈی جی کے عہدے کو کیڈر پوسٹ قرار دے کر اس کا اسکوپ بڑھایا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کے باعث منشیات فروش دوبارہ متحرک ، نشئیوں کے ٹھکانوں پر سپلائی

شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا مکمل نہ ہو سکا

چنیوٹ:ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس، اقدامات پر بریفنگ

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ عوامی بہبود کے اقدامات کا جائزہ

واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

پنجاب کالج برائے خواتین کے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ